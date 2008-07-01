Редирект - или перенаправление в зависимости от IP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок283 просмотра

Итак нужен редирект.

1. При заходе на сайт пользователя из россии ему показываеться одна версия сайта - при заходе с украины вторая итд.

2. Возможность показывать (перенаправлять) пользователей на определенные старницы, для пользователя чей айпишник (или группа апишников по маске) например старница 1- для пользователей с групой апишников или апишником на страницу 2.

3. Группа апишников или сам айпи по маске должна иметь возможность быть внесена в админку.

Предложить на чем возможно реализация? Хотелось бы на PHP.

Вопрос каким образом возможно определить какая группа апишников для пользователей регина - Крым например?

PHP
17 лет назад
flint911
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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