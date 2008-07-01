Доделать сайт объявлений (не простой)

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок317 просмотров

Есть сайт объявлений, готов на 60-70%, необходимо его доделать, а именно: поиск, управление баннерами, немного (!) отображение объяв и добавление объяв... (точнее при беседе)

asp.net 2.0

mssql

c#

Оплата wmz или наличные в Минске, только после сдачи проекта.

ASP.NET
17 лет назад
gsergey
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Yolanta
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$800

Заявки фрилансеров

Yolanta
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад

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