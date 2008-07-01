Нужно доработать данный скрипт под желаемый функционал сайта, а также изменение шаблонного дизайна. Структура и объем информации будет как на сайте tv-club.ru. Первая страница должна выглядеть как в прилагаемых файлах. После настройки функционала надо ...
Доделать сайт объявлений (не простой)
Есть сайт объявлений, готов на 60-70%, необходимо его доделать, а именно: поиск, управление баннерами, немного (!) отображение объяв и добавление объяв... (точнее при беседе)
asp.net 2.0
mssql
c#
Оплата wmz или наличные в Минске, только после сдачи проекта.
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