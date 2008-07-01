Небольшая задача на JS

Необходимо реализовать аналог http://www.mp3rating.net/cgi-bin/stat.cgi?login=clubtone - аналог в плане затемнения экрана при заходе пользователя на страницу и появления на переднем плане определенной картинки и ссылки Закрыть, при этом элементы на заднем фоне не должны быть кликабельны, тоесть задний план должен быть отключен и включаться только после клика пользователся на текст ссылки, которая находится на переднем плане. При это элементы переднего плана должны перемещаться за пользователем вверх/вниз по мере прокрутки страницы. Пока задача ограничивается только этим.