Скрипт прогноза

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок177 просмотров

Требуется скрипт конкурса прогнозов.

1) Регистрация пользователей

2) Прием прогнозов от пользователей (варианты: счет и кол-во очков)

Пример конкурса:

1) Угадать результаты матчей

Спартак - ЦСКА

Химки - Зенит

2) Сколько голов забьют хозяева

Варианты ответов:

1) 3-2

2-1

2) 14

То есть должна быть возможность как сделать прогноз на счет (два числа), так и сделать прогноз на событие (одно число).

3) Возможность админу задавать окончание приема прогнозов и возможность пользователей менять до окончания приема свой прогноз

4) Автоподсчет результатов после введение счетов (общий и по видам вопросов)

5) Генерация турнирных таблиц (по итогам недели, месяца, общая / и по итогам всех конкурсов и по итогам отдельных)

6) Гибкая система начисления очков

Например для первого варианта:

5 - за результат

3 - за разницу

1 - за исход

Для второго варианта:

10 - 1 место

9 - 2 место

8 - 3 место

7 - 4 место

1 - 10 место

13 лет назад
traart
Артур 
43 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

georghell
Георгий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

georghell
Георгий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

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