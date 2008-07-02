Скрипт прогноза

Требуется скрипт конкурса прогнозов.

1) Регистрация пользователей

2) Прием прогнозов от пользователей (варианты: счет и кол-во очков)

Пример конкурса:

1) Угадать результаты матчей

Спартак - ЦСКА

Химки - Зенит

2) Сколько голов забьют хозяева

Варианты ответов:

1) 3-2

2-1

2) 14

То есть должна быть возможность как сделать прогноз на счет (два числа), так и сделать прогноз на событие (одно число).

3) Возможность админу задавать окончание приема прогнозов и возможность пользователей менять до окончания приема свой прогноз

4) Автоподсчет результатов после введение счетов (общий и по видам вопросов)

5) Генерация турнирных таблиц (по итогам недели, месяца, общая / и по итогам всех конкурсов и по итогам отдельных)

6) Гибкая система начисления очков

Например для первого варианта:

5 - за результат

3 - за разницу

1 - за исход

Для второго варианта:

10 - 1 место

9 - 2 место

8 - 3 место

7 - 4 место

1 - 10 место