Нужно доработать данный скрипт под желаемый функционал сайта, а также изменение шаблонного дизайна. Структура и объем информации будет как на сайте tv-club.ru. Первая страница должна выглядеть как в прилагаемых файлах. После настройки функционала надо ...
Скрипт прогноза
Требуется скрипт конкурса прогнозов.
1) Регистрация пользователей
2) Прием прогнозов от пользователей (варианты: счет и кол-во очков)
Пример конкурса:
1) Угадать результаты матчей
Спартак - ЦСКА
Химки - Зенит
2) Сколько голов забьют хозяева
Варианты ответов:
1) 3-2
2-1
2) 14
То есть должна быть возможность как сделать прогноз на счет (два числа), так и сделать прогноз на событие (одно число).
3) Возможность админу задавать окончание приема прогнозов и возможность пользователей менять до окончания приема свой прогноз
4) Автоподсчет результатов после введение счетов (общий и по видам вопросов)
5) Генерация турнирных таблиц (по итогам недели, месяца, общая / и по итогам всех конкурсов и по итогам отдельных)
6) Гибкая система начисления очков
Например для первого варианта:
5 - за результат
3 - за разницу
1 - за исход
Для второго варианта:
10 - 1 место
9 - 2 место
8 - 3 место
7 - 4 место
1 - 10 место
Выбранный исполнитель
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