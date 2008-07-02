Модуль php к готовой CMS

Есть CMS Студии - будет предоставлена исполнителю - к ней нужно дописать мини - модуль фотогалереи - администрирование разделов и вывод фотографий на сайт. Тонкость в том, что если в CMS разобраться удастся, работа по дописыванию таких вот модулей у исполнителя будет постоянной.

ТЗ:

http://a.loook.ru/enso.rar