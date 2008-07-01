Заточка oscommerce под проект

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Под проект OPTIROAM надо заточить дизайн и функционал онлайн магазина на базе oscommerce, со следующим основным функционалом:

1. прием электронной наличности;

2. прием банковских карт, шлюз есть;

3. оплата с сотового телефона, шлюз есть;

4. доставка ссылки на товар для загрузки на сотовы телефон с помощью sms;

5. доставка товара с помощью загрузки из личного кабинета

6. продажа уникального товара пин коды.

7. продажа VoIP оборудования с доставкой

8. предложение купить товар в комплекте в сумме дешевле, чем по отдельности;

9. необходимо вести базу по моделям сотового аппарата, операционной системи, email, мобильный номер для sms.

10. клиенту форме регистрации предлагать вводить номер сотового телефона для приема sms.

Это http://www.optiroam.com/ru/soft/common/ раздел где планируется размещение магазина и основной дизайн магазина.

Детали при переписке.

17 лет назад
edeson
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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