Требуется скрипт конкурса прогнозов. 1) Регистрация пользователей 2) Прием прогнозов от пользователей (варианты: счет и кол-во очков) Пример конкурса: 1) Угадать результаты матчей Спартак - ЦСКА Химки ...
Админ - панель для работы с клиентами
Разработать админ панель для работы с клиентами.
Основные требования:
1) Современная CMS
2) Наличие нескольких дизайн-шаблонов
3) Конструктор регистрационной формы
4) Обмен сообщениями между пользователями
5) Обмен файлами между пользователями
6) База на MySQL
Остальные требования, примеры при дальнейшем разговоре с заинтересованными исполнителями.
Прикладываю ТЗ на работу.
P.S. Всвязи с тем, что однажды уже заказывал работу, а в результате только потерял много времени и денег - НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ НЕ ДЕЛАЮ. Оплата только по частям или через систему безопасных сделок.
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