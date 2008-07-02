Разработать админ панель для работы с клиентами.

Основные требования:

1) Современная CMS

2) Наличие нескольких дизайн-шаблонов

3) Конструктор регистрационной формы

4) Обмен сообщениями между пользователями

5) Обмен файлами между пользователями

6) База на MySQL

Остальные требования, примеры при дальнейшем разговоре с заинтересованными исполнителями.

Прикладываю ТЗ на работу.

P.S. Всвязи с тем, что однажды уже заказывал работу, а в результате только потерял много времени и денег - НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ НЕ ДЕЛАЮ. Оплата только по частям или через систему безопасных сделок.