Админ - панель для работы с клиентами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок304 просмотра

Разработать админ панель для работы с клиентами.

Основные требования:

1) Современная CMS

2) Наличие нескольких дизайн-шаблонов

3) Конструктор регистрационной формы

4) Обмен сообщениями между пользователями

5) Обмен файлами между пользователями

6) База на MySQL

Остальные требования, примеры при дальнейшем разговоре с заинтересованными исполнителями.

Прикладываю ТЗ на работу.

P.S. Всвязи с тем, что однажды уже заказывал работу, а в результате только потерял много времени и денег - НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ НЕ ДЕЛАЮ. Оплата только по частям или через систему безопасных сделок.

MySQL
17 лет назад
afapple
47 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

drive200
Сергей 
52 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
45 дней

Заявки фрилансеров

drive200
Сергей 
52 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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