Нужен модуль "Личный кабинет"

По функционалу чем то похож на:http://mtsexpo.infocompany.biz/rus/

Будет:

*о компании

*товары и услуги (фото, название, ед.изм., к-во, цена, подробно)

*контакты

*пресс-релизы

*видео-материалы компании

*фотогалерея (в виде слайд-шоу)

*вакансии

Должна быть возможность добавлять еще новые разделы и менять эти названия (в зависимости от специфики предприятия).

Должна быть возможность делать онлайн-заказы товара/услуги.

Просьба цены не гнуть.

Предложения с Москвы, Питера и других мегаполисов рассматривать не буду (там другой уровень жизни, а у нас городок небольшой 350 тыс.чел.).