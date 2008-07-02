Информация и графики

Добрый день,

Необходимо создание информационного поля с биржевыми котировками, а так же построение на их основе графиков.

Источника получения данных для информационных таблиц у нас нет, нужно искать вместе.

Пример того, как мы хотим это видеть http://www.barclayswealth.com/research-insight/market-data.htm

В данном разделе разные виды активов для них с задержкой подгружаются котировки и обновляются графики.

Прошу указать стоимость и сроки.

Оплата только безналом, только по договору с соблюдением бухгалтерских процедур в отношении документации, только после предварительной встречи и обсуждения реализации проекта в офисе компании.

Спасибо.