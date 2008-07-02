Требуется скрипт конкурса прогнозов. 1) Регистрация пользователей 2) Прием прогнозов от пользователей (варианты: счет и кол-во очков) Пример конкурса: 1) Угадать результаты матчей Спартак - ЦСКА Химки ...
Информация и графики
Добрый день,
Необходимо создание информационного поля с биржевыми котировками, а так же построение на их основе графиков.
Источника получения данных для информационных таблиц у нас нет, нужно искать вместе.
Пример того, как мы хотим это видеть http://www.barclayswealth.com/research-insight/market-data.htm
В данном разделе разные виды активов для них с задержкой подгружаются котировки и обновляются графики.
Прошу указать стоимость и сроки.
Оплата только безналом, только по договору с соблюдением бухгалтерских процедур в отношении документации, только после предварительной встречи и обсуждения реализации проекта в офисе компании.
Спасибо.
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