Найти и исправить ошибку

Есть сайт, сделанный на "тюнингованном" движке Masvet (php)

Долгое время он не работал. После восстановления стало невозможно зайти под существующими логинами/паролями, зарегистрироваться, а также сохранить изменения в админке. Полагаю, что проблема с подключением к БД (она тоже восстановлена).

Будут даны временные логины/пароли/доступы для внесения корректив.

Просьба писать примерные сроки и цену работ.