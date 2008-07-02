Флеш - ряд небольших работ по ТЗ

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок203 просмотра

Нужен хороший дизайнер-флешер для небольших работ с флешем:

1) на сегодня-завтра - небольшая коррекция имеющегося интеракетивного флеша, плюс создать прелоадер

2) на следующую неделю - разработка флеш-карты России с узлами - представительствами компании.

17 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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