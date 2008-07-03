Требуется поставить форум. + Возможно понадобятся дополнительные настройки и темы. Прошу указывать цену за установку.
Доработать форум на базе Zend Framework + jQuery
Требуется доработка несложного форума на базе Zend Framework + Smarty + Doctrine ORM (модели уже созданы ) + jQuery.
Функциональные характеристики:
- Дерево вида: Форум - Раздел - Тема - Ответ. Ответы в темах не ветвлятся.
- Стандартные характеристики форума.
Детальная спецификация по запросу.
Дополнительные требования:
- разработка должна производиться с использованием phpunit
- деливери должно осуществляться каждый день в наш SVN
- требования к стилю написания кода
- написание документации в коде - PHPDocumentor
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