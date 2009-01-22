Установка форума - VBilluten 3.7.0

Есть сайт, сделанный на "тюнингованном" движке Masvet (php) Долгое время он не работал. После восстановления стало невозможно зайти под существующими логинами/паролями, зарегистрироваться, а также сохранить изменения в админке. Полагаю, что проблема с подключением к ...