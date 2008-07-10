Навигация на флеш

Для главной страницы сайта (см. new.uhl-mash.com.ua) необходимо сделать навигацию по прообразу http://www.samsung.ru/products/ , только немного упрощенную.

Есть 11 фотографий, которые соответствуют продуктовым разделам. Все фото расположены по некому эллипсу. Центральное фото, с подписью раздела - четкое, все остальные в расфокусе, при перемещении курсора мыши влево\вправо фотографии меню "пролистываются" по направлению курсора.

Для фотографий нужно сделать коррекцию, чтобы они смотрелись в одном стиле (яркость, цвета, контраст) и сделать само меню.

Прошу указвывать сроки стоимость за проект в целом, а не отдельных элементов.

Спасибо за просмотр проекта