Было приятно работать с Игорем. Очень адекватный и приятный в общении человек. Предоставил внятное ТЗ и оказывал любую помощь, во время работы. Знает, конкретно, что ему надо. В итоге работа сделана была быстро и с отличным результатом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! ;)