https://nvastudio.ru
Веб дизайн
Сайт под ключ
фирменный стиль
дизайн логотипов
дизайн упаковки
дизайн вывески
флэш анимация
дизайн баннеров
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верстка сайтов, поддержка сайтов
XHTML, CSS, JScript, PHP
• Word Press, WordPress, ВордПресс, Ворд Пресс
• phpBB
• SEO
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
14 лет назад
Хорошая работа до полного "customer satisfaction"! Будем работать еще!
Ответный отзыв
Спасибо, за работу. Очередной раз порадовал. Надеюсь и в дальнейшем будем еще работать не раз.
$130
10 баллов
14 лет назад
У меня был определенный негативный опыт размещения заказов на фрилансе и веблансе, когда я получал результат, не дотягивавший до моих ожиданий. Думаю, в этом и моя вина, так как ориентировался прежде всего на цену. В этот раз я внимательно просмотрел портфолио кандидатов и выбрал Владимира. И не ошибся. Я очень подробно описал ,что я хотел бы видеть и когда получил на одобрение дизайн, понял, что это намного лучше чем я заказывал. Верстка тоже на высоте, сайт красиво выглядит и с меню удобно работать. Очень рекомендую! Игорь Шевкопляс http://postaffiliatepro.ru
Ответный отзыв
Было приятно работать с Игорем. Очень адекватный и приятный в общении человек. Предоставил внятное ТЗ и оказывал любую помощь, во время работы. Знает, конкретно, что ему надо. В итоге работа сделана была быстро и с отличным результатом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! ;)
$250
10 баллов
15 лет назад
Работы выполнены четко и в срок. Качество отличное.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Было приятно работать.
$50
10 баллов
15 лет назад
Всё сделано в срок и очень качественно! Рекомендую Владимира как специалиста знающего своё дело.
Ответный отзыв
Хороший и вменяемый заказчик. Задача была поставлена четко, с реальной ценой и сроками. С оплатой никаких проблем. В общении было комфортно. Удачи тебе!
$50
10 баллов
15 лет назад
Поставленная задача выполнена качественно и в срок, работой остался доволен!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. С вменяемыми сроками и без проблем с оплатой.
HTML-верстка
6 отзывов(-1)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
от $50
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $300
нет рейтинга