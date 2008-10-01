nvastudio

Владимир nvastudio

 
54 годаРоссия/Псков
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
https://nvastudio.ru

Веб дизайн

Сайт под ключ

фирменный стиль

дизайн логотипов

дизайн упаковки

дизайн вывески

флэш анимация

дизайн баннеров

-------------------------

верстка сайтов, поддержка сайтов

XHTML, CSS, JScript, PHP

• Word Press, WordPress, ВордПресс, Ворд Пресс

• phpBB

• SEO

PHPWordPressВерстка сайтаДизайн сайтаCSS
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
kasko
Игорь 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта (приватный проект для nvastudio)
Хорошая работа до полного "customer satisfaction"! Будем работать еще!
Спасибо, за работу. Очередной раз порадовал. Надеюсь и в дальнейшем будем еще работать не раз.
Ответный отзыв
kasko
Игорь 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$130
10 баллов
14 лет назад
Тема Вордпресс
У меня был определенный негативный опыт размещения заказов на фрилансе и веблансе, когда я получал результат, не дотягивавший до моих ожиданий. Думаю, в этом и моя вина, так как ориентировался прежде всего на цену. В этот раз я внимательно просмотрел портфолио кандидатов и выбрал Владимира. И не ошибся. Я очень подробно описал ,что я хотел бы видеть и когда получил на одобрение дизайн, понял, что это намного лучше чем я заказывал. Верстка тоже на высоте, сайт красиво выглядит и с меню удобно работать. Очень рекомендую! Игорь Шевкопляс http://postaffiliatepro.ru
Было приятно работать с Игорем. Очень адекватный и приятный в общении человек. Предоставил внятное ТЗ и оказывал любую помощь, во время работы. Знает, конкретно, что ему надо. В итоге работа сделана была быстро и с отличным результатом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! ;)
Ответный отзыв
talameris
Валентин 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
15 лет назад
Сделать 6 шаблонов для Wordpress
Работы выполнены четко и в срок. Качество отличное.
Спасибо за сотрудничество. Было приятно работать.
Ответный отзыв
alanarmanov
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужна качественная верстка сайта
Всё сделано в срок и очень качественно! Рекомендую Владимира как специалиста знающего своё дело.
Хороший и вменяемый заказчик. Задача была поставлена четко, с реальной ценой и сроками. С оплатой никаких проблем. В общении было комфортно. Удачи тебе!
Ответный отзыв
SimaginAV
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Доработка раздела сайта
Поставленная задача выполнена качественно и в срок, работой остался доволен!
Хороший заказчик. С вменяемыми сроками и без проблем с оплатой.
Ответный отзыв
HTML-верстка
6 отзывов(-1)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
от $50
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $300
нет рейтинга