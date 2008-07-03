Парсинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок221 просмотр

Имеем сайт http://fiksa.ru/wml/ нужен скрипт типа грабера который будет выводить всё тоже но в wml

Оплата wmr или wmz общение по icq

17 лет назад
ovx
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rogue
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-1)
17 лет назад
$30

Заявки фрилансеров

rogue
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-1)
17 лет назад

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