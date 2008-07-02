Разбивка текста построчно (-/+)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок361 просмотр

Скрипт разбивает текстовые файлы большого размера на файлы меньшего размера по заданному количеству строк.

Скрипт получает заархивированный (ZIP) текстовый файл, и отдает архив, содержащий группу результирующих файлов.

PHP4, оплата традиционно WMZ.

Уважаемые исполнители, указывайте пожалуйста вашу цену и сроки, не пишите пожалуйста лаконичное "сделаем" :)

PHP
17 лет назад
c0p
Allert 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

coolbit
Семен 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Быстро, все работает, еще и на пхп4+пхп5. Семен, спасибо :)
Судя по количеству отзывов, можно судить, что я далеко не первый и не последний из тех, кто успешно сотрудничал с этим человеком :) Пусть так будет и дальше
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

coolbit
Семен 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад

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