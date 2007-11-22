Платежная система для phpProBid 6.03

Нужен скрит на PHP+MySQL Каталог сайтов с некоторым (небольшим) количеством категорий. Вебмастер регистрируется бесплатно, выбирает до 3 категорий из предлженного списка, вводит некоторые параметры своего сайта. После этого он автоматически (или после одобрения администратора) попадает в каталог (его можно найти ...