Платежная система для phpProBid 6.03

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Требуется создать платежную систему по подобию rxbill, можно даже ее брать за основу.

НО чтобы работал на phpProBid 6.03

ps: если брать rxbill, то ее необходимо корректировать.

PHP
16 лет назад
apexweb-ru
Тарас 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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