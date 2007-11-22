Платежная система для phpProBid 6.03

Обязательно готовый, можно очень простой. выбор по цена/возможности. Готов отдать посадку дизайна на нее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать платежную систему по подобию rxbill, можно даже ее брать за основу.
НО чтобы работал на phpProBid 6.03
ps: если брать rxbill, то ее необходимо корректировать.
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