Необходим небольшой скриптик

Нужно написать небольшой скриптик с базой mysql.

1 поле - слово или фраза

2 поле - небольшой текст

Например, Туризм (франц. tourisme, от tour — прогулка, поездка), путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха. Распространен в большинстве стран мира. Осуществляется, как правило, туристскими организациями по туристским маршрутам.

Слово туризм забивается в первое поле, все остальное - во второе.

В итоге получается база, составленная из таких вот определений. Она должна отображаться по алфавиту слов в 1 поле. Для каждой буквы - отдельная страница(или как бы раздел), на странице по 15 определений. Должен быть организован поиск по 1 полю+2 поле (если отмечено галочкой "искать по описанию"). Также должен быть небольшой кодик для вывода случайного определения (чтобы можно было вставить например в дизайн). Также при установке скрипта (обязательно должна быть скромненькая инсталяшка для создания таблиц) можно выбрать, чтобы не создавалось 1 поле. Тогда весь скрипт будет организован с одним полем. Все из него должно выводиться. Разделение по буквам в таком виде должно отсутствовать. Все должно выводиться подряд. Новое - сверху. Важно: в страницы, на которых будет находится контент, обязательно должен встраиваться дизайн. Страницы должны подменяться на "красивые" хтаксессом.

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