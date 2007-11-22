Граббинг товаров с музыкального сайта

$200
Веб-программированиеЗакрыт18 заявок223 просмотра
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Требуется сделать граббинг товаров с сайта http://www.mp3cd.ru в эксель cvs + картинки

16 лет назад
smirnov_o77
Олег 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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