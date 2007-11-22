Карта на flash

Имеется схематическая карта территории большого предприятия (в формате ai и fla).

Необходимо сделать подписи к зданиям и выводить краткие описания при наведении мышки.

Для грамотного флешера работы не много, но работа срочная

Если у вас есть время и желание приступить к этому заданию СРОЧНО - пишите.

В предложении желательно указать ссылку на работы, наличие в порфолио работы с картой - большой плюс

Ещё раз подчеркну - задание СРОЧНОЕ

Если работа будет сделана качественно - будет предложено сотрудничество по другим проетам.