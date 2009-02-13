Создание сравнения

Веб-программированиеЗавершен9 заявок264 просмотра
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Есть интернет-магазин. Нужно сделать сравнение товаров как это сделано на svyaznoy.ru. А так же несколько доработок по сайту. Вообще работы много, нужен програмист, который сможет реально помочь с различными скриптами для сайта.

16 лет назад
doctorhead
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexWeb
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$180
15 дней
Отличный программист с человеческим подходом и прекраными знаниями. Четко понимает смысл задания, делает очень качественно и аккуратно. Проделанными работами довольны на 100%. Рекомендовать не буду, так как на меня может времени не остаться, хочу получить эксклюзивный доступ к его знаниям. 10+
Артём отличный заказчик, чётко формулирует задание, с оплатой ни каких проблем. Буду сотрудничать и дальше. Приятно работать с такими людьми.
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