Создание сравнения

Отличный программист с человеческим подходом и прекраными знаниями. Четко понимает смысл задания, делает очень качественно и аккуратно. Проделанными работами довольны на 100%. Рекомендовать не буду, так как на меня может времени не остаться, хочу получить эксклюзивный доступ к его знаниям. 10+