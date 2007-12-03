Сайт-визитка музыкальной группы

Надо сделать верстку к сайт-визитка и прицепить его к админке (желательно максимально простой и своей).

Дизайн готов свой!

Сложность - фотогалерея на сайте. При щелчке на фото в галерее оно должно разворачиваться на весь экран.

При этом на сайт будет загружаться только большой вариант фотографии.

Все материалы по проекту готовы.

Наполнение контентом - полностью на заказчике. Админка должна предоставлять для этого все инструменты.

Сайт является модернизацией уже существующего.

Также админка должна поддерживать загрузку видео-файлов с локального компьютера оператора.

Если Вам это интересно:

1. Сроки (для этого проекта это самое важное!)

2. Стоимость: Ваши предложения

проект дешевый

дам отзыв

3. Как будет сделана фотогалерея (ссылка на сайт-пример)

Предоплата обсуждается.