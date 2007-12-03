Сайт-визитка музыкальной группы

$110
Веб-программированиеЗавершен10 заявок303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать верстку к сайт-визитка и прицепить его к админке (желательно максимально простой и своей).

Дизайн готов свой!

Сложность - фотогалерея на сайте. При щелчке на фото в галерее оно должно разворачиваться на весь экран.

При этом на сайт будет загружаться только большой вариант фотографии.

Все материалы по проекту готовы.

Наполнение контентом - полностью на заказчике. Админка должна предоставлять для этого все инструменты.

Сайт является модернизацией уже существующего.

Также админка должна поддерживать загрузку видео-файлов с локального компьютера оператора.

Если Вам это интересно:

1. Сроки (для этого проекта это самое важное!)

2. Стоимость: Ваши предложения

проект дешевый

дам отзыв

3. Как будет сделана фотогалерея (ссылка на сайт-пример)

Предоплата обсуждается.

16 лет назад
stepan_v_a
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Плодотворно вместе поработали. Грамотно сделал верстку, привязав её к ЦМС. Быстро (4 дня), но обещал за 3. Сделал конструктивные предложения по галлерее на сайте. С пониманием относился к текущим изменениям. Всегда был доступен в аське. Видно, что человек профессионально занимается сайтами-визитками. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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