Посадка на движок

Надо сделать верстку к сайт-визитка и прицепить его к админке (желательно максимально простой и своей). Дизайн готов свой! Сложность - фотогалерея на сайте. При щелчке на фото в галерее оно должно разворачиваться на весь экран. При этом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть файл дизайна PSD и кое-какая верстка (возможно, придется подправитьдоделать)
Надо соответственно, сверстать и посадить на простенький движок, функции которого обсудим при связи.
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