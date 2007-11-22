Нужен скрипт автомобильной доски объявлений

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт автомобильной доски объявлений что то в типо http://avtoagent.com.ua желательно так что бы можно было добавить и мото технику и запчасти (или в дальнейшем доработать)!!! Так же желательно разделение на автосалоны и обьявление от частных лиц!!!

Желательно указывать уже готовые работы!!!

16 лет назад
sellavto
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен модуль для DLE

    $100

    Нужен модуль для DLE переводящий пользователя из одной группы в другую на n-ное количество дней. Т.е. пользователю после регистрации предлагается стать VIP-пользователем. Он вводит полученный пароль в форму и если пароль верен - переводиться из группы "пользователи" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт проверки whois и тиц

    $100

    Требуется написание php скрипта. для проверки большого списка доменов. задача скрипта. скачать с источника html доменные имена по маске пример domen.com domen.net domen.info . Маской домена является ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Посадка на движок

    $50

    Есть файл дизайна PSD и кое-какая верстка (возможно, придется подправитьдоделать) Надо соответственно, сверстать и посадить на простенький движок, функции которого обсудим при связи.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-визитка музыкальной группы

    $110

    Надо сделать верстку к сайт-визитка и прицепить его к админке (желательно максимально простой и своей). Дизайн готов свой! Сложность - фотогалерея на сайте. При щелчке на фото в галерее оно должно разворачиваться на весь экран. При этом ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доска объявлений

    $100

    Нужна простенькая доска объявлений с аниботом. Пока по цене не могу определиться. Давайте ваши предложения, обсудим. Внешний вид главной страницы примерно как тут http://baza.farpost.ru/ дизайн через хедер, футер. Вид внутри разделов: [дата время] [иконка фото] [заголовок] [количество просмотров] [иконка ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сравнения

    Есть интернет-магазин. Нужно сделать сравнение товаров как это сделано на svyaznoy.ru. А так же несколько доработок по сайту. Вообще работы много, нужен програмист, который сможет реально помочь с различными скриптами для сайта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Карта на flash

    Имеется схематическая карта территории большого предприятия (в формате ai и fla). Необходимо сделать подписи к зданиям и выводить краткие описания при наведении мышки. Для грамотного флешера работы не много, но работа срочная Если у вас есть время и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим небольшой скриптик

    $30

    Нужно написать небольшой скриптик с базой mysql. 1 поле - слово или фраза 2 поле - небольшой текст Например, Туризм (франц. tourisme, от tour — прогулка, поездка), путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад