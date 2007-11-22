Нужен скрипт автомобильной доски объявлений что то в типо http://avtoagent.com.ua желательно так что бы можно было добавить и мото технику и запчасти (или в дальнейшем доработать)!!! Так же желательно разделение на автосалоны и обьявление от частных лиц!!!

Желательно указывать уже готовые работы!!!