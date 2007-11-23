Помощь по Shop-Script

Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста. Есть движок магазина ShopScript Premium.

Надо создать в нем дополнительные страницы - динамические. 1-на карта сайта, другая - обратный звонок.

Скрипт на обратный звонок у меня есть, на карту сайта тоже.

Проблема в том как их там создать? и проставить на них ссылку чтоб нормально работали в структуре всего движка.

Заплатить много не могу, поэтому прошу в основном как помощь, может просто советом. От себя небольшое вознаграждение, отзывы на фрилансе и здесь.

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