Скрипт тестов на php

$50
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок318 просмотров
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Тесты. Пример теста: http://www.native-english.ru/exercises/future

Но немного нуна не так как там.

А именно:

1) Человек выбирает категорию теста

2) Выбирает сам тест по его названию.

3) Проходит тест. Заполняет то, что может. Нажимает ок.

Выводится опять этот тест(точнее всё тоже, но там указывается где человек сделал ошибку. например ответ выделить красным, там где правильно зеленым иль какт так. Вообщем чтоб человек видел, где он ошибся.)

И итог вида:

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Вы ответили правильно на 0 из 15 вопросов, что составляет 0% от общего количества правильных ответов.

Посетителей, прошедших этот тест: 5075 (средний результат прохождения теста: 50,9%).

Ниже приведены Ваши ответы на вопросы теста с указанием правильных ответов. Ваши правильные ответы выделены зеленым цветом, неправильные - красным.

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4) Всё. Тесты имеют определенное количество вопросов в определнном тесте, а не так как в примере. В примере немного по-другому.

5) Админка для добавления категорий, добавление тестов с неогр. количетсвом вопросов(главное чтоб удобно было).

Всё это будет подключатся в сайт, который сделан по принципу:

include config.php

include header.php

body

include footer.php

Требования:

MYSQL 5.0

PHP 5.2.3

PHP
16 лет назад
glibru
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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