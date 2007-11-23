Оптимизация скрипта. PHP

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Представлены 2 файла из банерной сети.

banner.php , go.php . Первый файл выводит картинку на сайте пользователя. Второй файл перехода по банеру. Скрипт должен определять на каких страницах был показан банер и на какой странице был нажат. Эти функции предусмотрены скриптом , но работают неправильно. Страница определяется только если картинка выводится через ифрайм.

icq 401403473

PHP
16 лет назад
Escape-73
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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