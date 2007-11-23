Сайт школы

Есть готовый дизайн страницы.

Нужно создать Web-site по этому шаблону с применением:

- PHP4-5

- MySQL

- CSS

- HTML

Напишите во сколько это обойдётся min-max в рублях или $ (НЕ желательно) при следующих функциях сайта:

- Администрирование и модерированние всех разделлов сайта (добавление\редактированние\удаление новостей и любого текста и изображений на страницах. )

- Галерея фотографий (галерея с возможностью дабавления юзерами своих фотографий, фото должны проверяться на размер в mb и с разрешения модератора.)

- Форма для отправки предложений по сайту.

- Проведение опросов и тестов в соответствующих разделах (и их генерированние/создание).

- В разделле "Рассписание уроков" создание удобнои формы (для модераторов) для заполнения рассписания по классам.

- +другие мелочи.

Шаблон прилагается.

Предложения писать сразу с расценками сдесь или на мыло(желательно): [email protected]