Создание фотогалереи и сервиса открыток

Срочное устранение багов в клиентской части модуля "Органайзер" проекта Мобильный Интернет Офис. Клиентская часть использует технологию Ajax, XSLT (обмен данными с серверными PERL-скриптами путем XML). Платформа клиентской части Explorer 6.0, 7.0. Объем работ: около 25 ...
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Здравствуйте,
Требуется создать фотогалерею с максимально юзер-френдли интерфейсом и сервисом почтовых открыток и поздравлений.
Очень нравится фотогалерея - AZ Photo Gallery Pro http://www.php4script.com/
Но у нее есть недостаток:
1) отсутствие деления по пользователям
2) отсутствие сервиса открыток
3) отсутствие интеграции с форумом
Подробное техзадание в прикрепленном файле.
Платформа:
Linux php+ возможно использование mysql
Срок предположительно две недели (обсуждается).
Форма и порядок оплаты (обсуждается).
Ваши вопросы, предложения и цены пожалуйста по e-mail: z o l o t a r e v (at) b a r n i s . r u
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