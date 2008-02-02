Подготовить первичный материал

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16 лет назад
gorizont-kiev
Федор 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
SolnceK
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$200
Хороший автор ! Терпеливый и достойный исполнитель! хороший уровень работы ! а главное выдержка и такт ! Спасибо ! Продолжаем !
Заказчик хороший. Четко ставил задачу. Сделал аванс и оплатил сразу после выполнения работы! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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