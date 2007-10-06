Нужно написать код на С

Есть массив "узлов", у каждого узла имя (char*). Каждый узел имеет линк на себя и несколько других узлов.

Нужно просмотреть все линки каждого узла, если у него имеются линки на узлы с одинаковым

именем, оставляем только первый из этих узлов, остальные выкидиваем, а их линки переписываем в оставшийся узел.