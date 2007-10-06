Нужно написать код на С

$5
ПрочееЗакрыт1 заявка231 просмотр
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Есть массив "узлов", у каждого узла имя (char*). Каждый узел имеет линк на себя и несколько других узлов.

Нужно просмотреть все линки каждого узла, если у него имеются линки на узлы с одинаковым

именем, оставляем только первый из этих узлов, остальные выкидиваем, а их линки переписываем в оставшийся узел.

16 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Voice
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$5
Обговорили задание, а на следующий день оказалось что у человека нет MSVS, а на линуксе мой код не компилируется и поэтому он не может выполнить задание.
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