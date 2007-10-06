Нужно написать код на С

Требуется портирование приложения с С++ (кроссплатформенный, open-source) на С#. За подробностями стучать в ICQ 118-618-682.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть массив "узлов", у каждого узла имя (char*). Каждый узел имеет линк на себя и несколько других узлов.
Нужно просмотреть все линки каждого узла, если у него имеются линки на узлы с одинаковым
именем, оставляем только первый из этих узлов, остальные выкидиваем, а их линки переписываем в оставшийся узел.
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