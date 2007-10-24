Перенос БД

$15
ПрочееЗавершен9 заявок229 просмотров
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Есть сайт на сабдримере хочу поставить ДЛЕ в ручную перезабивать новости трудновато будет, нужно перенести БД. Юсеров можно потерять главное это новости и комменты к ним.

16 лет назад
Subdream
Руслан 
42 годаКанада
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$14
2 дня
Сделал всё как я и хотел, сразу видно проф. Если что надо буду работать с ним. За хорошую работу я подарил сверху 15 вм
Приятно было поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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