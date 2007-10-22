Код на С

$20
ПрочееЗавершен3 заявки210 просмотров
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Нужно оптимизировать граф посредством выкидывания узлов. Данные узлов находятся в массивах, у каждого узла есть имя (char*). Каждый узел имеет линк на себя и несколько других узлов. Нужно просмотреть все линки каждого узла, если у него имеются линки на узлы с одинаковым именем, оставляем только первый из этих узлов, остальные выкидываем, а их линки переписываем в оставшийся узел.

Обязательно наличие компилятора MSVS.

16 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
modosansreves
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Выполнил работу на очень высоком уровне.
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