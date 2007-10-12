Поправить xml яндекс.маркета

ПрочееЗакрыт5 заявок201 просмотр
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Несколько программистов наворотили что-то с xml интернет-магазина и сейчас не можем удалить оттуда лишние категории. Удаляем, но товары остаются в выгрузке. Нужен опытный и сообразительный программист это поправить. Бюджет не большой т.к. работы для профессионала совсем немного. Указывайте сумму за которую готовы взяться.

16 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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