Поправить xml яндекс.маркета

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Несколько программистов наворотили что-то с xml интернет-магазина и сейчас не можем удалить оттуда лишние категории. Удаляем, но товары остаются в выгрузке. Нужен опытный и сообразительный программист это поправить. Бюджет не большой т.к. работы для профессионала совсем немного. Указывайте сумму за которую готовы взяться.
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