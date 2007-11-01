Сборка linux пакета

$50
ПрочееЗавершен4 заявки150 просмотров
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Есть необходимость собрать пакет (ядро ?) из исходников внеся незначителные изменения. url проекта http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80408&package_id=83577&release_id=160654

Linux
16 лет назад
Runner
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
asg10
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
Широкий взгляд на решаемаю задачу.
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