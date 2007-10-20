Приведение библиотеки в соответсвие стандартам C#

$250
ПрочееЗакрыт8 заявок177 просмотров
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Требуется доработать библиотеку ZLIB (http://zlib.org), автоматом переведенную с Java на C#.

Цель: получение библиотеки с тем же функционалом, максимально соответствующей C# coding standards и best practices.

Конкретнее по доработкам:

• максимально уменьшить видимость методов, типов, полей, свойств

• вместо групп констант сделать enumerations

• доработать классы ZOutputStream, ZInputStream чтобы они были совместимы с System.IO.Stream

• убрать закомментированный код

• сделать XML comments для кода ZLIB (на основе существующей документации к ZLIB, самостоятельно тексты писать не надо)

• убрать огрехи, выдаваемые FXCop

• при компиляции не должно выдаваться warning’ов

• сделать файлы проектов для VS2005, VS2003, CF 1.0, CF 2.0 для компиляции под соответствующие Фреймворки

Примечание: некоторые вещи из этих уже сделаны, но работа не доведена до конца.

Этапы работ:

1) анализ текущего состояния кода, добавление в список задач, необходимых для достижения цели, удаление лишних задач, детализация задач (если что то непонятно). Этот этап может быть выполнен отдельным человеком.

2) Собственно модификация кода в соответствии с ТЗ

Библиотека приложена к проекту.

16 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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