Парсер html

короч нужен парсер (или называйте как хотите)

на входе у нас хтмл страничка - на выходе сsv файл

нужно 2 типа, парсера, все примеры в папках v1 и v2

html страничку должен парсить как в онлайне http://torrents.net.ua/forum/viewforum.php?f=173 (с указанием + или -)

также само и в офлайне без указания + и -

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(1x.htm) Трекер: Зарегистрирован // если есть такой текст значит ставим + в файле cvs (эначе -)

(2x.htm) Полного источника не было // если есть такой тест то ставим - (минус)

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прогить можно на пхп, но предпочтительней на делфях (чтобы была прога, запускать exe, указывать url адрес и вуаля)