Программы на ассемблере

$50
ПрочееЗавершен7 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуетмся написать 3 программы на ассемблере до 1 декабря!

вот задания (одинаково для всех заданий,тут нужна прога + коментарии):

­ в соответствии с номером варианта написать на Ассемблере МП 8088/8086 оригинальную программу обработки прерываний.

­ программа должна запрашивать (выводить запрос на экран) у пользователя желание заменить стандартную программу обработки прерываний. При ответе Y (Да) такая замена выполняется и далее производится демонстрация результата такой замены (вывод идентифицирующего сообщения или какая – либо иная сигнализация такой замены). После чего восстанавливается стандартная обработка прерывания. При ответе N (Нет) ничего не происходит и демонстрируется стандартная обработка прерывания. Вывод сообщения, прием ответа, замена обработчика и восстановление стандартной обработки прерываний производится при помощи прерываний ОС.

­ при демонстрации программы показать ее работу во всех режимах со вводом всех возможных допустимых значений.

Требования к отчету:

- привести теоретические сведения о прерываниях – определение, назначение, обработка прерываний в МП 8088/8086,

- привести детальное описание алгоритма работы программы обработки прерываний данного варианта,

- привести исходный текст программы на Ассемблере с подробными содержательными комментариями. Без них работа рассматриваться не будет.

- Привести скриншоты в отладчике перед вызовом программного прерывания для измененной программы и внутри этой программы. Привести скриншоты экранов командной строки демонстрирующих работу программы,

- обязательно наличие титульного листа,

- обязательно наличие содержания,

- обязательно наличие списка литературы.

вот сами задания:

4)вар.- Изменить обработчик прерывания Int 8h на процедуру, выводящую на экран красную горизонтальную линию.

15)вар.-Изменить обработчик прерывания Int 14h на процедуру, изменяющую состояние переключателя CAPS LOCK.

16)вар.-Изменить обработчик прерывания Int 15h на процедуру, изменяющую состояние переключателя SCROLL LOCK

16 лет назад
zausb
Ivan Rimer 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
labNo6
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Очень доволен , программы были выполнены быстро и профессионально.
  • Похожие заказы

  • Искусственный интеллект, поведенческий таргетинг

    Требуется специалист по искусственному интеллекту для проработки определенной задачи. Также требуется человек, хорошо разбирающийся в поведенческом таргетинге. При успешном выполнении возможно постоянное сотрудничество

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приведение библиотеки в соответсвие стандартам C#

    $250

    Требуется доработать библиотеку ZLIB (http://zlib.org), автоматом переведенную с Java на C#. Цель: получение библиотеки с тем же функционалом, максимально соответствующей C# coding standards и best practices. Конкретнее по доработкам: • максимально уменьшить видимость методов, типов, полей, свойств • вместо групп ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер html

    $5

    короч нужен парсер (или называйте как хотите) на входе у нас хтмл страничка - на выходе сsv файл нужно 2 типа, парсера, все примеры в папках v1 и v2 html страничку должен парсить как в онлайне http://torrents.net.ua/forum/viewforum.php?f=173 ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поправить xml яндекс.маркета

    Несколько программистов наворотили что-то с xml интернет-магазина и сейчас не можем удалить оттуда лишние категории. Удаляем, но товары остаются в выгрузке. Нужен опытный и сообразительный программист это поправить. Бюджет не большой т.к. работы для ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программирование для Экселя

    Требуется настроить эксель документ для работы с ним через различные выборки. А также – объяснить как и что настроено) Подробности - в приложении. С вопросами и предложениями - пишите на [email protected]

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка приложения на Python

    Требуеться программист на Python для разработки приложения анализа изображений и фотографий, платформа: *nix, Winodws. Подробности при переписке.

    Python
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сборка linux пакета

    $50

    Есть необходимость собрать пакет (ядро ?) из исходников внеся незначителные изменения. url проекта http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80408&amp;package_id=83577&amp;release_id=160654

    Linux
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Код на С

    $20

    Нужно оптимизировать граф посредством выкидывания узлов. Данные узлов находятся в массивах, у каждого узла есть имя (char*). Каждый узел имеет линк на себя и несколько других узлов. Нужно просмотреть все линки каждого узла, если у ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программирование на ассемблере

    Есть необходимость в периодических услугах, связанных с программами исходник которых написан ассемблером. Например поиск "руткита" в теле программы. Более подробная информация после обращения на [email protected]

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад