Требуетмся написать 3 программы на ассемблере до 1 декабря!

вот задания (одинаково для всех заданий,тут нужна прога + коментарии):

­ в соответствии с номером варианта написать на Ассемблере МП 8088/8086 оригинальную программу обработки прерываний.

­ программа должна запрашивать (выводить запрос на экран) у пользователя желание заменить стандартную программу обработки прерываний. При ответе Y (Да) такая замена выполняется и далее производится демонстрация результата такой замены (вывод идентифицирующего сообщения или какая – либо иная сигнализация такой замены). После чего восстанавливается стандартная обработка прерывания. При ответе N (Нет) ничего не происходит и демонстрируется стандартная обработка прерывания. Вывод сообщения, прием ответа, замена обработчика и восстановление стандартной обработки прерываний производится при помощи прерываний ОС.

­ при демонстрации программы показать ее работу во всех режимах со вводом всех возможных допустимых значений.

Требования к отчету:

- привести теоретические сведения о прерываниях – определение, назначение, обработка прерываний в МП 8088/8086,

- привести детальное описание алгоритма работы программы обработки прерываний данного варианта,

- привести исходный текст программы на Ассемблере с подробными содержательными комментариями. Без них работа рассматриваться не будет.

- Привести скриншоты в отладчике перед вызовом программного прерывания для измененной программы и внутри этой программы. Привести скриншоты экранов командной строки демонстрирующих работу программы,

- обязательно наличие титульного листа,

- обязательно наличие содержания,

- обязательно наличие списка литературы.

вот сами задания:

4)вар.- Изменить обработчик прерывания Int 8h на процедуру, выводящую на экран красную горизонтальную линию.

15)вар.-Изменить обработчик прерывания Int 14h на процедуру, изменяющую состояние переключателя CAPS LOCK.

16)вар.-Изменить обработчик прерывания Int 15h на процедуру, изменяющую состояние переключателя SCROLL LOCK