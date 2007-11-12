Требуется специалист по искусственному интеллекту для проработки определенной задачи. Также требуется человек, хорошо разбирающийся в поведенческом таргетинге. При успешном выполнении возможно постоянное сотрудничество
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Требуетмся написать 3 программы на ассемблере до 1 декабря!
вот задания (одинаково для всех заданий,тут нужна прога + коментарии):
в соответствии с номером варианта написать на Ассемблере МП 8088/8086 оригинальную программу обработки прерываний.
программа должна запрашивать (выводить запрос на экран) у пользователя желание заменить стандартную программу обработки прерываний. При ответе Y (Да) такая замена выполняется и далее производится демонстрация результата такой замены (вывод идентифицирующего сообщения или какая – либо иная сигнализация такой замены). После чего восстанавливается стандартная обработка прерывания. При ответе N (Нет) ничего не происходит и демонстрируется стандартная обработка прерывания. Вывод сообщения, прием ответа, замена обработчика и восстановление стандартной обработки прерываний производится при помощи прерываний ОС.
при демонстрации программы показать ее работу во всех режимах со вводом всех возможных допустимых значений.
Требования к отчету:
- привести теоретические сведения о прерываниях – определение, назначение, обработка прерываний в МП 8088/8086,
- привести детальное описание алгоритма работы программы обработки прерываний данного варианта,
- привести исходный текст программы на Ассемблере с подробными содержательными комментариями. Без них работа рассматриваться не будет.
- Привести скриншоты в отладчике перед вызовом программного прерывания для измененной программы и внутри этой программы. Привести скриншоты экранов командной строки демонстрирующих работу программы,
- обязательно наличие титульного листа,
- обязательно наличие содержания,
- обязательно наличие списка литературы.
вот сами задания:
4)вар.- Изменить обработчик прерывания Int 8h на процедуру, выводящую на экран красную горизонтальную линию.
15)вар.-Изменить обработчик прерывания Int 14h на процедуру, изменяющую состояние переключателя CAPS LOCK.
16)вар.-Изменить обработчик прерывания Int 15h на процедуру, изменяющую состояние переключателя SCROLL LOCK
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