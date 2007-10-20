Искусственный интеллект, поведенческий таргетинг

ПрочееЗакрыт5 заявок211 просмотров
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Требуется специалист по искусственному интеллекту для проработки определенной задачи. Также требуется человек, хорошо разбирающийся в поведенческом таргетинге. При успешном выполнении возможно постоянное сотрудничество

16 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
New-Line
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
16 лет назад
$400
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