Искусственный интеллект, поведенческий таргетинг

Требуется доработать библиотеку ZLIB (http://zlib.org), автоматом переведенную с Java на C#. Цель: получение библиотеки с тем же функционалом, максимально соответствующей C# coding standards и best practices. Конкретнее по доработкам: • максимально уменьшить видимость методов, типов, полей, свойств • вместо групп ...
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Требуется специалист по искусственному интеллекту для проработки определенной задачи. Также требуется человек, хорошо разбирающийся в поведенческом таргетинге. При успешном выполнении возможно постоянное сотрудничество
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