Разработка ТЗ для сайта

ПрочееЗавершен2 заявки250 просмотров
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Требуется разработать ТЗ для портала. Разработать грамотно и понятно для программистов. Высылайте ссылки на примеры работ. Начинающим и не уверенным в своих силах не обращаться. Исполнитель желательно из Спб. Вся остальная информация в переписке.

16 лет назад
Antony_Web
Антон 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeysmart
Алексей 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$3000
Мы остались довольны выполненной работой! Получили именно то, что и требовалось. Очень радует подход к заказчику. При необходимости внесения изменений всё выполнялось в кратчайшие сроки. При этом довались советы, как сделать лучше и почему! Всем рекомендуем! Работайте с профессионалами! Ребятам удачи!
Отличный заказчик, всем рекомендуем! Адекватные деньги за адекватную работу. Спасибо Антон!
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