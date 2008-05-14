Разработка ТЗ для сайта

Мы остались довольны выполненной работой! Получили именно то, что и требовалось. Очень радует подход к заказчику. При необходимости внесения изменений всё выполнялось в кратчайшие сроки. При этом довались советы, как сделать лучше и почему! Всем рекомендуем! Работайте с профессионалами! Ребятам удачи!