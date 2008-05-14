Разработка ТЗ для сайта

Необходимо помочь прикрутить систему оплаты Liberty Reserve к сайту, как прием платежей так и автоматические выплаты. Повторюсь, нужна только помощь в прикрутке, отсюда и небольшой бюджет. Бюджет не обсуждается, только 5$ и все. И больша просьба ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать ТЗ для портала. Разработать грамотно и понятно для программистов. Высылайте ссылки на примеры работ. Начинающим и не уверенным в своих силах не обращаться. Исполнитель желательно из Спб. Вся остальная информация в переписке.
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