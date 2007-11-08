Помогите сделать простенькую форму

Парень действительно работает!!! До меня о нем не было отзывов, что сначала смутило и поэтому хотелось обратиться к матерым волка php индустрии!!! Но вот в чем смысл мне ведь нужен был не супер скрипт, хотя я уверен и его бы он сделал!!! А какая разница кто его сделает, только в деньгах!!! Так вот друзья если захотите получить скрипт не платя за марку, а платя только за работу советую этого парнишку!!! Всем остался доволен, буду и дальше работать с ним!!!