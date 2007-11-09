XML - необходимо сделать выборку из документа

Перенос данных из паруса в ЗИК последний релиз Данные за последний год Парус ЗеркалоПремия за скорость очень большая
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Школьная задачка.
Есть .xml документ (книги, их названия, год выпуска и т.д. ; так же есть авторы этих книг.)
Необходимо:
- вывести список книг и список авторов
- вывести список книг с указанием авторов этих книг
- вывести список авторов с указанием книг, которые они написали.
файл .xml пришлю по Вашему запросу
Работа за отличный отзыв!
ICQ 299-558-269
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