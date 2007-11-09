XML - необходимо сделать выборку из документа

ПрочееЗавершен6 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Школьная задачка.

Есть .xml документ (книги, их названия, год выпуска и т.д. ; так же есть авторы этих книг.)

Необходимо:

- вывести список книг и список авторов

- вывести список книг с указанием авторов этих книг

- вывести список авторов с указанием книг, которые они написали.

файл .xml пришлю по Вашему запросу

Работа за отличный отзыв!

ICQ 299-558-269

16 лет назад
andre13
Гость 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Boris_Ivanov
Борис 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
С заданием справился очень профессионально. Выполнил оперативно! Чувствуется серьезность подхода к делу. В последующем буду обращаться с подобными проектами и всем РЕКОМЕНДУЮ!!!
Доволен сотрудничеством
  • Похожие заказы

  • Задание для программиста 1С

    $500

    Перенос данных из паруса в ЗИК последний релиз Данные за последний год Парус ЗеркалоПремия за скорость очень большая

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Помогите сделать простенькую форму

    $3

    Итак мне надо сделать форму, в которую человек вводит данные, нажимает оплатить через мерчант вебмани! Если оплатил данные отправляются в базу данных, в которой я могу их редактировать, видеть принятые мной или нет ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программы на ассемблере

    $50

    Требуетмся написать 3 программы на ассемблере до 1 декабря! вот задания (одинаково для всех заданий,тут нужна прога + коментарии): ­ в соответствии с номером варианта написать на Ассемблере МП 8088/8086 оригинальную программу обработки прерываний. ­ программа должна запрашивать (выводить запрос ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Искусственный интеллект, поведенческий таргетинг

    Требуется специалист по искусственному интеллекту для проработки определенной задачи. Также требуется человек, хорошо разбирающийся в поведенческом таргетинге. При успешном выполнении возможно постоянное сотрудничество

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приведение библиотеки в соответсвие стандартам C#

    $250

    Требуется доработать библиотеку ZLIB (http://zlib.org), автоматом переведенную с Java на C#. Цель: получение библиотеки с тем же функционалом, максимально соответствующей C# coding standards и best practices. Конкретнее по доработкам: • максимально уменьшить видимость методов, типов, полей, свойств • вместо групп ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер html

    $5

    короч нужен парсер (или называйте как хотите) на входе у нас хтмл страничка - на выходе сsv файл нужно 2 типа, парсера, все примеры в папках v1 и v2 html страничку должен парсить как в онлайне http://torrents.net.ua/forum/viewforum.php?f=173 ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программирование для Экселя

    Требуется настроить эксель документ для работы с ним через различные выборки. А также – объяснить как и что настроено) Подробности - в приложении. С вопросами и предложениями - пишите на [email protected]

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка приложения на Python

    Требуеться программист на Python для разработки приложения анализа изображений и фотографий, платформа: *nix, Winodws. Подробности при переписке.

    Python
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сборка linux пакета

    $50

    Есть необходимость собрать пакет (ядро ?) из исходников внеся незначителные изменения. url проекта http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80408&amp;package_id=83577&amp;release_id=160654

    Linux
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад