Общий стаж 10 лет.
Разработка web-интерфейсов ASP.NET/J2EE
Joomla.
профессиональное владение JS / jQuery / Ajax
СУБД
Oracle 10, 8.1.7 (PL/SQL, SQL)
MS SQL 2008, 2005, 6.5 (T-SQL, SQL)
Firebird 1.5
Delphi 7, Crystal Reports, PowerDesigner 12
MS Access, MS Excel,
ОС Windows 2003/2000
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сервис интернет закладок150 просмотров
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
С заданием справился очень профессионально. Выполнил оперативно! Чувствуется серьезность подхода к делу. В последующем буду обращаться с подобными проектами и всем РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством