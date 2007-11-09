Boris_Ivanov

Борис Boris_Ivanov

 
46 летРоссия/Орел
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Общий стаж 10 лет.

Разработка web-интерфейсов ASP.NET/J2EE

Joomla.

профессиональное владение JS / jQuery / Ajax

СУБД

Oracle 10, 8.1.7 (PL/SQL, SQL)

MS SQL 2008, 2005, 6.5 (T-SQL, SQL)

Firebird 1.5

Delphi 7, Crystal Reports, PowerDesigner 12

MS Access, MS Excel,

ОС Windows 2003/2000

OracleJoomlaDelphijQueryAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
andre13
Гость 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
XML - необходимо сделать выборку из документа
С заданием справился очень профессионально. Выполнил оперативно! Чувствуется серьезность подхода к делу. В последующем буду обращаться с подобными проектами и всем РЕКОМЕНДУЮ!!!
Доволен сотрудничеством
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