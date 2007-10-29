Прикрутить к сайту систему оплаты Liberty

Необходимо помочь прикрутить систему оплаты Liberty Reserve к сайту, как прием платежей так и автоматические выплаты. Повторюсь, нужна только помощь в прикрутке, отсюда и небольшой бюджет.

Бюджет не обсуждается, только 5$ и все.

И больша просьба писать только тем кто это действительно уже делал, а не тем ко может с этим разобраться.

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