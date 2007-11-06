Улучшение программного кода скрипта на PHP

ПрочееЗакрыт7 заявок217 просмотров
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скрипт написан корявым языком

нужно просто визуально подправить скрипт

работоспособность скрипт проверять не надо

он и так не работает)

например

$HTTP_USER_AGENT=$HTTP_SERVER_VARS["HTTP_USER_AGENT"];

$PHP_SELF=$HTTP_SERVER_VARS["PHP_SELF"];

if(eregi("Opera", $HTTP_USER_AGENT)) $User_Agent = 'Opera'; else $User_Agent = 'IE';

echo ''."\n";

echo 'Инвентаризация'."\n";

echo '

PHP
16 лет назад
alfahost
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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