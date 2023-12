Улучшение программного кода скрипта на PHP

Требуется доработать библиотеку ZLIB (http://zlib.org), автоматом переведенную с Java на C#. Цель: получение библиотеки с тем же функционалом, максимально соответствующей C# coding standards и best practices. Конкретнее по доработкам: • максимально уменьшить видимость методов, типов, полей, свойств • вместо групп ...