Установить на сервер TDS sutra

$20
ПрочееЗавершен1 заявка147 просмотров
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Нужно установить на сервер тдс "sutra"

Sutra ваша, сервер мой ;)

16 лет назад
mhovard
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
MMM_Corp
Николай 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад
$20
1 день
Прекрасно справился с заданием. Считаю его лучшим программистом мира. Рекомендую!
Всё чётко, как в аптеке, оплата без задержек, рекомендую.
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