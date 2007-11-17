Переделать шаблон под DLE 6.0

требуется перевести формат odt в doc. Файл прикрепил. Мыло [email protected] Отзыв приветствую
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Переделать данный шаблон под DLE 6.0! Чтобы были "мои сообщения", "обратная связь", "добавление комментариев". Сам пробывал, но столкнулся с проблемами! Плохо отображались новые сообщения, то есть, какой-то текст был по середине сайта! И панель с тегами, смайлами и др. кнопочками растягивался вертикально по одной иконке!
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