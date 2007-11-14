требуется доработка xml файла с описанием товаров для яндекс-маркета, цитирую: "После проверки размещаемых Вами информационных материалов обнаружено их расхождение с правилами размещения информации в Яндекс.Маркете.

Подробности найденных несоответствий: товарные предложения,которых у вас нет в наличии (нет статуса "под заказ")."