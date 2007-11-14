Переделать карту г.Алматы в другой формат. Cрочно!

ПрочееЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Требуется переделать карту г. Алматы в формате MapInfo в карту формата *geo или *shp.

Карта содержит следующие информационные слои:

Административные районы

Улицы, проспекты, переулки

Автомобильные дороги

Микрорайоны

Кварталы

Дома (с нумерацией)

Угловые дома

А так же рассмотрим возможность преобретения (если таковая уже есть готовая) карты г.Алматы в формате *geo или *shp.

Карта требуется с вышеперечисленными информационными слоями.

СРОЧНО!

16 лет назад
VNO
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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