Переделать карту г.Алматы в другой формат. Cрочно!

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Требуется переделать карту г. Алматы в формате MapInfo в карту формата *geo или *shp.
Карта содержит следующие информационные слои:
Административные районы
Улицы, проспекты, переулки
Автомобильные дороги
Микрорайоны
Кварталы
Дома (с нумерацией)
Угловые дома
А так же рассмотрим возможность преобретения (если таковая уже есть готовая) карты г.Алматы в формате *geo или *shp.
Карта требуется с вышеперечисленными информационными слоями.
СРОЧНО!
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